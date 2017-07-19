Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki Kadın Sığınma Evi karşısında yaşanan olayda, iddiaya göre, Hasan Ş. boşandığı eski eşi Halime E.'ye şiddet uyguladı. Maruz kaldığı şiddete daha fazla dayanamayan kadın, 5 çocuğunu da alarak Kadın Sığınma Evine yerleşti.

İKNA EDEMEYİNCE CAMİ MİNARESİNE ÇIKTI

İHA'nın haberine göre; Eski eşinin evden ayrıldığını haber alan inşaat işçisi, eve dönmeye ikna edemeyince sığınma evinin karşısındaki bir caminin minaresine çıktı. Sığınma evindeki görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, adamı ikna edemeyince şiddet gördüğü gerekçesiyle sığınma evine sığınan eski eşi devreye girdi.

ESKİ EŞİ VE ÇOCUKLARI İKNA ETTİ

Halime E. ve çocukları, minarenin üstündeki Hasan Ş.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Kadın, Hasan Ş.'nin inmesi karşılığında eve dönme sözü verirken çocukları ise babalarına seslenerek onu sevdiklerini ve atlamamasını söyledi.



Uzun süren çabaların ardından ikna olan Hasan Ş., minareden aşağı indi. Araca bindirilen şahıs, polis merkezine götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.