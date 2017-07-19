İstanbul'da dün gece başlayan sağanak yağmurun etkisini artırmasıyla birlikte bazı metro durakları su baskını nedeniyle yapılan çalışmalar dolayısıyla kapalı tutulmaktadır. İstanbul'da yaşanan sağanak yağış nedeniyle ulaşımda zorluk çeken vatandaşlar, metro hatlarının ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, İstanbul'da metro ne zaman açılacak? M1-M2 metro hattı çalışıyor mu?

İSTANBUL'DA METRO NE ZAMAN AÇILACAK?

Dün İstanbul, şiddetli yağış ve fırtınaya teslim oldu. Çok sayıda yerde su baskını yaşanırken, İstanbul Metrosu ve metrobüs yollarında da su baskınları yaşandı. Bu nedenle bazı metro hatlarında kısmi sefer yapılırken, diğer hatlarda seferler sorunsuz devam ediyor. Metrolar, Metro İstanbul ekibi tarafından yapılan bakım çalışmalarının ardından yeniden hizmete açılacak.

M1-M2 METRO HATTI ÇALIŞIYOR MU?

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre 06.00 itibariyle M1 ve M2 hatlarında kısmi sefer yapılmakta olup, diğer hatlarda seferler sorunsuz yapılmaktadır. İşte açık olan ve kısmi sefer yapılan metro hatları;

M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı - Kirazlı Metro Hattı kısmi sefer yapılıyor. Yenikapı-Otogar arası ve Yenikapı-Haliç arası çalışmıyor.

Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Yenikapı-Haliç ve Yenikapı-Otogar arasında İETT otobüsleri ile alternatif servis sunulmaktadır.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı kısmi sefer yapılıyor.

M3 Kirazlı-Olimpiyat Metrokent Metro Hattı tarifeye uygun seferler yapılıyor.

M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı tarifeye uygun seferler yapılıyor.

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattı tarifeye uygun seferler yapılıyor.

T1 Bağcılar - Kabataş Tramvay Hattı tarifeye uygun seferler yapılıyor.

T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı tarifeye uygun seferler yapılıyor.

F1 Taksim - Kabataş Füniküler Hattı tarifeye uygun seferler yapılıyor.

T3 Kadıköy - Moda Tramvay Hattı tarifeye uygun seferler yapılıyor.

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