İstanbul'da dün günlük yaşamı felç eden şiddetli yağış ve selin ardından, bugün çok sayıda ilçede çalışmalar yapılıyor. Silivri'de su tahliye çalışmaları sürerken, Beyoğlu'nda da gelen ihbarlar çerçevesinde su tahliye çalışmaları yapılıyor.

METRO SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADI

Sel baskını nedeniyle yapılamayan Yenikapı-Kirazlı ve Yenikapı-Otogar seferleri yeniden başladı

SİLİVRİ'DE TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yağışların en fazla etkili olduğu Silivri'de su tahliye çalışmaları devam ediyor. Yeni günle birlikte Silivri'de hasarın boyutları da net bir şekilde görülüyor. Silivri'de bazı noktalarda 1 metreye kadar su çekilirken, D-100'ün hemen yanındaki 3 kilometrelik yol boyunca tüm evler zarar gördü. Bölgede devam eden tahliye işlemlerinin birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.

SABAH SAATLERİNDE AÇILMAYAN METRO SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADI

İstanbul'daki yağışların en fazla olumsuzluk yarattığı alan ulaşım olmuştu. Özellikle raylı sistemlerde büyük bir aksama meydana gelmişti. Bugün de, selin ardından sabah saatlerinde Yenikapı'daki metro istasyonunda çalışmalar devam ettiği için seferler yapılamadı. Yenikapı-Otogar ve Haliç Metro Köprüsü-Yenikapı istasyonu arasında İETT, ücretsiz ring otobüs seferleri koydu. Daha sonra sel baskını nedeniyle yapılamayan Yenikapı-Kirazlı ve Yenikapı-Otogar seferleri yeniden başladı.

BEYOĞLU'NDA TEMİZLİK OPERASYONU

Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için çalışma başlattı. Sabahın erken saatlerinde işe koyulan ekipler, ana arterler başta olmak üzere 45 mahalle ve ara sokaklarda temizlik ve onarım çalışmaları yaptı. Gün boyu aralıksız devam eden çalışmalarda; Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çamurlu su birikintisi olan yolları temizleyip tıkanan kanalları açarken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise bozulan yolların onarımı için seferber oldu.

İHBAR HATTI

Belediye ekipleri şikayet hattına gelen 215 ihbarı da değerlendirerek vatandaşların yardımına koştu. Evlerini ve dükkanlarını su basan vatandaşlara da yardım elini uzatan ekipler, yaptığı çalışmalarla vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. 444 0 160 iletişim hattı 7/24 hizmet veriyor.

FOTOĞRAFLARLA DÜN YAŞANANLAR

DÜNKÜ YAĞIŞLARIN İSTANBUL'DAKİ BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANINA ETKİSİ

DHA'nın haberine göre; İstanbul'a dün son 32 yılın en yoğun yağışı düştü. Metrekareye; Silivri'de 128 kg, Üsküdar'da 108 kg, Beykoz'da 85, Sarıyer'de 80 kg yağmur yağdı.

İstanbul'un barajlarda dün doluluk oranı yüzde 73,12'ydi. Dünkü yağışla İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 74,06'ya çıktı.

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