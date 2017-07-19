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CHP, Tunceli'de teröre karşı yürüyecek

CHP, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın anısına cuma günü kent merkezinde yürüyüş düzenleyecek

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 10:37:42 Güncelleme: 10:49:04 AA

Cumhuriyet Halk Partisi, şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz için, 21 Temmuz Cuma günü Tunceli kent merkezinde yürüyüş düzenleyecek. CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, yaptığı açıklamada, terörün kimden ve nereden gelirse gelsin bir insanlık suçu olduğunu söyledi.

Parti olarak her zaman terörün karşısında olduklarını belirten Erol, Cuma günü saat 18.00'de terörü lanetlemek için Necmettin öğretmenin anısına yürüyüş düzenleyeceklerini bildirdi.

"Yürüyüşle terör örgütlerinin Tunceli'deki eylemlerine ve varlığına tepki göstereceğiz." diyen Gürsel Erol, yürüyüşün Valilik önünden başlayıp Belediye önündeki Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla son bulacağını aktardı.

Erol, CHP Tunceli il örgütüyle beraber düzenledikleri yürüyüş için diğer milletvekillerine de çağrı yaptıklarını kaydetti.

ARACI YANMIŞ HALDE BULUNMUŞTU

Sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı Mahallesi'nden geçen ay, memleketi Gümüşhane'ye gitmek için yola çıkan Necmettin Yılmaz'ın otomobili kurşunlanmış ve araç Pülümür Vadisi'nde yanmış halde bulunmuştu.

Tunceli Valiliği, 12 Temmuz'da Pülümür Çayı'nın kenarında bir erkek cesedi bulunduğunu ve yapılan DNA incelemesi sonucu cesedin Yılmaz'a ait olduğunun kesinleştiğini bildirmişti.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 12 dakika önce
    Bu yürüyüşe de çağırın HDP li ler gelsin. Malum alışıksınız kol kola gezmeye
  • Misafir 15 dakika önce
    İdam gelse terör biter huzur gelir
  • Misafir 24 dakika önce
    hdp katılacak mı?
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