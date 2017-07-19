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Cilvegözü sınır kapısı kapatılıyor

Sınırın sıfır noktasındaki inşaat ve asfalt çalışmaları nedeniyle, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yarın yolcu ve tır, 21 Temmuz'da da sadece tır giriş çıkışı yapılamayacak

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 11:04:27 Güncelleme: 11:10:25 İHA

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı, yarın yolcu ve tır, ertesi gün de yalnızca tır giriş çıkışlarına kapatılacak.

Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Suriye-Türkiye sınırının sıfır noktasında inşaat ve asfalt çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, çalışmalar nedeniyle Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yarın yolcu ve tır, 21 Temmuz'da da sadece tır giriş ve çıkışlarına izin verilmeyeceği kaydedildi.

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