Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidiyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 12'de Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul edecek. Bugün için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın resmi olarak programı görünmüyordu.

Habertürk TV'den Aysun Torun'un aktardığına göre, görüşmenin gündeminin kabinede revizyona ilişkin olabileceği belirtiliyor.

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