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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım arasında sürpriz görüşme

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 11:25:16 Güncelleme: 11:34:07

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidiyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 12'de Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul edecek. Bugün için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın resmi olarak programı görünmüyordu. 

Habertürk TV'den Aysun Torun'un aktardığına göre, görüşmenin gündeminin kabinede revizyona ilişkin olabileceği belirtiliyor. 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 2 dakika önce
    cumhurbaşkanı ile başbakanın görüşmesi neden süpriz olsun ki..
  • Misafir 3 dakika önce
    hayırlısı olsun inş.
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