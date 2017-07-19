Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıldönümü

20 Temmuz Barış Harekâtı'nın 43. yıldönümü, KKTC´de başkent Lefkoşa ve tüm ilçelerde düzenlenecek törenler ve etkinliklerle kutlanıyor. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla başta başkent Lefkoşa olmak üzere tüm ilçelerde törenleri düzenlenecek.

Başbakan Binali Yıldırım da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinliklerine katılmak üzere KKTC' ye gelecek. Başbakan Yıldırım, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün´ün davetlisi olarak gelecek olan Yıldırım´ın Başkent Lefkoşa´da Dr. Fazıl törende bir de konuşma yapması bekleniyor.

ETKİNLİKLER BUGÜN BAŞLAYACAK

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri bugün 12.00´de 21 pare top atışı ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı´nın Bayrak Radyo Radyo Televizyon Kurumu´ndan (BRT) yapacağı konuşma ile başlayacak. Bugün 18.00´de Boğaz Şehitliği´nde tören düzenlenecek. Daha sonra ise Başkent Lefkoşa´daki Dr. Fazıl Küçük Anıtı´nda tören düzenlenecek ve ardından KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıtı´ndaki tören düzenlenecek.

ŞAFAK NÖBETİ BU GECE

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı´nın 43. yıl kutlaması, adaya barış ve huzuru getiren Barış Harekatı´nın başladığı yer olan Yavuz Çıkarma Plajı´nda Şafak Nöbeti´yle başlayacak. Bu gece, 20 Temmuz 1974´te Türkiye´nin uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını kullanarak, Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan adada bozulan düzene müdahale için çıkarma yaptığı yer olan Alsancak´taki Yavuz Çıkarma Plajı´nda "Şafak Nöbeti" tutulacak. Organizasyon kapsamında saat 21.30´da başlayacak etkinlikte, ilk olarak 22.00´de İstiklal Marşı okunacak. Özel sahne gösterilerinin ardından etkinlik saat 22.15´te Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı Gösterisi saat 23.00´te Rafet El Roman konseri ile devam edecek. Saat 00.30´da geleneksel meşaleli yürüyüşe geçilecek etkinlikte saat 02.00´de gelen tüm katılımcılara bayrama özel yemek ikramı yapılacak. Şafak Nöbeti, saat 03.30´da komandoların çıkarma plajına girişi, saat 03.45´te yapılacak havai fişek gösterisi ve 04.00´de sabah ezanı ve duaların okunmasının ardından sona erecek.

20 TEMMUZ TÖRENLERİ SAAT 08.30´DA BAŞLAYACAK

Yarın ise törenler saat 08.30´da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde başlayacak. Tören çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başlayacak, anıt özel defterinin imzalanması ile tamamlanacak. Dr. Fazıl Küçük Bulvarı´ndaki geçit töreni de saat 09.30´da yer alacak. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ve tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanması ile başlayacak tören, mesaj teatisi, Yavuz Çıkarma Plajı´ndan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı´na sunulması ile sürecek. Tören, Başbakan Binali yıldırım ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı´nın yapacağı konuşmaların ardından Gençlik Dairesi halk dansları gösterisi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı Gösterisi ve resmi geçit ile tamamlanacak.

TÜRK YILDIZI GÖSTERİ YAPILACAK

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı´nda bu yıl da Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları saat 17.55´te Girne Atatürk Anıtı üzerinde hava gösterisi gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE´DEN KKTC´YE GELECEK 3 GEMİ HALKIN ZİYARETİNE AÇILACAK

20 Temmuz kapsamında adaya gelecek Türk Deniz Kuvvetleri´nin TCG Gaziantep Fırkateyni Girne açıklarında, TCG Burakreis Denizaltısı ile TCG Bora Hücumbotu Girne Turizm Limanı´nda halkın ziyaretine açılacak. Gemi ziyaretleri yarın 09.30-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında yapılabilecek. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Girne açıklarında ziyarete açılacak TCG Gaziantep Fırkateynine ulaşımı deniz vasıtalarıyla Girne Yat Limanı´ndan sağlayacak. TCG Bora Hücumbotu´na ve TCG Burakreis Denizaltısı´na ulaşım karayolundan olacak.

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