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Trabzon Drone
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Drone'un getirdiği yüzükle evlenme teklif etti

27 yaşındaki Hakan Şener, 23 yaşındaki Ülkü Aktürk'e sürpriz evlilik teklifini Drone ile yaptı

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 12:20:09 Güncelleme: 12:38:54 DHA

Trabzon'da gazeteci 27 yaşındaki Hakan Şener, ebe olan sevgilisi 23 yaşındaki Ülkü Aktürk'e drone ile sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Trabzon'da bir yerel gazetede Haber Müdürlüğü görevi yürüten gazeteci Hakan Şener, 3 yıl önce tanıştığı özel bir sağlık kuruluşunda ebe olarak görev yapan Ülkü Aktürk'e ilginç bir yönetmle evlenme teklifinde bulunmaya karar verdi.



Şener, Aktürk'ü gezinme bahanesiyle Akçaabat ilçesindeki turizm merkezi Sera Gölü'ne götürdü. Buradaki bir restorantta oturan genç çiftin sohbeti sırasında Şener, bir arkadaşının yönlendirmesiyle yüksekten kendilerine yaklaşan Drone'a kırmızı iple bağlı olan yüzüğü alıp sevgilisi Aktürk'e evlenme teklif etti.



Tek taş yüzüğü parmağına takan ve evlilik teklifini kabul eden Aktürk'ün yaşadığı mutluluk da görüntülere yansıdı. Birbirlerine sarılan çifti çevredeki vatandaşlar da alkışlayarak kutladı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 35 dakika önce
    aferim çıtayı iyice yükseltin ..
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