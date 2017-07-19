Ak Parti kabinesi 2017 yılının kalan döneminde görev alacak bakanlar belli oldu. Kabine değişikliği ile Adalet Bakanlığı'na Abdulhamit Gül getirildi. Peki, yeni Adalet Bakanı Abdulhamit Gül kimdir. İşte Abdulhamit Gül'ün hayat hikayesi...

ABDULHAMİT GÜL KİMDİR?

1977 yılında Gaziantep-Nizip’te doğdu. Lise öğrenimini 1995’te Nizip İmam Hatip Lisesinde, lisans öğrenimini ise 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

Refah ve Fazilet Partilerinde Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

1999-2001 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı Üniversiteler’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2001-2003 yılları arasında Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı, 2003-2010 yılları arasında Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü.

1 Kasım 2010 - 22 Eylül 2012 tarihleri arasında Has Parti Ankara İl Başkanlığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) üyesi olup halen serbest avukatlık yapmaktadır.

Şu an Ak Parti MYK Üyesi olarak Genel Başkan Yardımcılığı, Yerel Yönetimler Başkanlığını yürütmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

