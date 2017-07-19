Bot imalatında kaçak göçmenlerin çalıştırıldığı belirlendi

Kuşadası ilçesinde lastik botun batması sonucu 12 kaçak göçmenin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında göçmenlerin de çalıştırıldığı bot imalathanesi olarak kullanılan bir bağ evine yapılan operasyonda 5 organizatör ve 44 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 24 Mart'ta Davutlar Mahallesi açıklarında lastik botun batması sonucu 12 kişinin ölümüyle ilgili organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelçamlı Mahallesi sahilinde bir aracı durdurdu.

Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan B.T. ve G.K'yı yakalayan ekipler, bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda bölgeye yakın bir kafeye operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 1 lastik bot ve motoruyla 12 can yeleği ele geçiren ekipler, daha sonra İkiçeşmelik mevkisinde bir bağ evine operasyon gerçekleştirdi.

Yasa dışı geçiş organizasyonu kapsamında İzmir'den getirilen göçmenlerin bekletildiği bağ evinde bot imalatı da yapıldığını tespit eden ekipler, D.G.K, C.F. ve M.M. isimli organizatörleri yakaladı.

Bağ evinde bot imalatında çalıştırıldığı belirlenen, aralarında 19 çocuğun da bulunduğu Afganistan ve Suriye uyruklu 44 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Bot yapımında çalıştırılan göçmenlerin, bu botlarla denize bırakıldığını belirleyen ekipler, mart ayında yaşanan olayda batan botun da yine göçmenler tarafından yapıldığı ihtimali üzerinde duruyor.