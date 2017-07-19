Ak Parti kabinesi 2017 yılının kalan döneminde görev alacak bakanlar belli oldu. Kabine değişikliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Jülide Sarıeroğlu getirildi. Peki, yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu kimdir. İşte Jülide Sarıeroğlu'nun hayat hikayesi...

JÜLİDE SARIEROĞLU KİMDİR?

7 Haziran 1979 tarihinde Adana’da doğdu. Baba adı Şadi, Anne adı Kadriye’dir.

İlk, orta ve lise eğitimimi Adana’da tamamladı. Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler bölümünde lisans eğitimimi tamamladı. Halen Gazi üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Çalışma Ekonomisi bölümünde tez aşamasında olduğu Lisansüstü eğitimine devam ediyor.

2008 yılında gerçekleştirilen Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları 2.Olağan Kongresinde MKYK üyeliğine seçildi. Bu dönemde İstihdam Komisyonu Başkanlığı, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevlerini yaptı. 2012 tarihinde gerçekleştirilen Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları 3.Olağan Kongresinde tekrar seçildiği MKYK üyeliği döneminde Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve Doğu ve Güneydoğu illerini kapsayan 6. Bölge Koordinatörlüğü görevlerini 2014 Kasım ayına kadar sürdürdü.

Halihazırda Genel Merkez Kadın Kolları Halkla İlişkiler Başkanlığı görevimi sürdürmekte.

10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde “Erdoğan Gönüllüleri” Kampanya ekibinde yer aldı.

2009-2014 yılları arasında Çankaya Belediyesi Ak Parti Belediye Meclis üyeliği yaptı.

Çalışma hayatını 2003 yılından itibaren HAK-İŞ Konfederasyonu çatısı altında çeşitli görevlerde sürdürdü. HAK-İŞ Konfederasyonu bünyesinde “İlk Kadın Sendika Başkanı” olarak Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanlığı görevini yaptı. Milletvekilliği aday adaylığı nedeniyle bu görevinden istifa etti. 2004 yılından itibaren HAK-İŞ Kadın Komitesi Kadın Komitesi Başkanı, Sosyal Politika ve Endüstri İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Danışmanı olarak çalışmalarını sürdürdü.

Çalışma hayatı, endüstri ilişkiler, kadın, gençlik, çalışan çocuklar, sosyal politika; işsizlik, istihdam, kayıtdışı, yoksulluk, gelir dağılımı, mesleki eğitim, mesleki yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında çalışmalar yaptı. Ülkemizin tamamına yayılan, farklı sektörlerde Kadın istihdamı ve sendikal hareket, çalışan çocuklar sorunu, istihdam odaklı mesleki eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, kayıtdışı istihdamla mücadele, sosyal diyalog gibi alanlarda ulusal ve uluslar arası birçok projenin tasarlanmasına katkı verdi ve koordinatörlük görevlerini yaptı.

Kadın Çalışmaları El Kitabı-Çalışan Kadınlar: Hakları ve Yeni Yasal Düzenlemeler başlıklı kitabı bulunmakta.

Ayrıca Kayıtlı Çalışmanın Avantajları, İş Arama Teknikleri, Çocuk Hakları, AB Ülkelerinde En İyi İkili Sosyal Diyalog ile İşyerlerinde Bilgilendirme ve Danışma Konseyleri Örnekleri isimlerinde ortak kitapları bulunmakta.