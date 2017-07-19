Ak Parti kabinesi 2017 yılının kalan döneminde görev alacak bakanlar belli oldu. Kabine değişikliği ile Sağlık Bakanlığı'na Ahmet Dermican getirildi. Peki, yeni Sağlık Bakanı Ahmet Demircan kimdir. İşte Ahmet Demircan'ın hayat hikayesi...

AHMET DEMİRCAN KİMDİR?

Ahmet Demircan 1954 yılında Samsun’da dünyaya geldi. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi Samsun İmam Hatip Lisesi’nde okudu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Samsun 1 No’lu Sağlık Ocağında 8 ay Pratisyen Doktor olarak çalıştıktan sonra Genel Cerrahi ihtisası yaptı.

Zorunlu hizmetini Muş Devlet Hastanesinde, Askerlik hizmetini Sarıkamış Asker Hastanesinde Tabip Asteğmen olarak yerine getirdi. 1989-1995 Samsun Bafra Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalıştı. Refah Partisinden 20. Dönem, Fazilet Partisinden 21. Dönem Samsun Milletvekili seçildi. 54. Erbakan Hükümetinde Devlet Bakanlığı yaptı. Saadet Partisi ve Halkın Sesi Partisi Genel Başkan Yardımcılığında bulundu. 30 Eylül 2012 de 4. Büyük Kongrede AK PARTİ MKYK üyeliğine seçildi. Halen MKYK üyesi ve Siyasi Ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. İngilizce ve Arapça bilen Demircan, evli ve 6 çocuk babasıdır.