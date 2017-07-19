Şanlıurfa'da boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Mehmet Emin B.'nin cesedi tarlada bulundu.



Habertürk Haber Merkezi'nden Hasan Atmaca'nın haberine göre, olay merkez Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde yoldan geçen vatandaşlar boş bir tarlada bir kişinin kanlar içerisinde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.



Sağlık görevlileri, yerde yatan kişinin boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi.



Öldürülen gencin 17 yaşındaki Mehmet Emin B. olduğunu tespit eden polis de olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER