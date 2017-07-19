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Ahmet Eşref Fakıbaba
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Kabineye giren Ahmet Eşref Fakıbaba: Beklemiyordum, sürpriz oldu

Bakanlar Kurulu değişikliğiyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olan Ahmet Eşref Fakıbaba, haberi Meclis'teki odasında televizyon izlerken öğrendiğini belirterek “Hiç beklemiyordum, sürpriz oldu" dedi

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 15:48:39 Güncelleme: 16:13:56 DHA

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevine getirildiğini TBMM'deki odasında öğrendi.

Fakıbaba gazetecilere şu açıklamalarda bulundu:

“Ülkemize, vatanımıza şehirlerimize hayırlı olsun. Odadaydım. Sürpriz oldu. Arkadaşlar vardı, Urfa'dan başka şehirlerden gelen. Televizyon seyrediyordum. Hiç beklemiyordum. Sürpriz oldu. Önemli olan bakan olmak değil bakanlığın yükünün altından kalkabilmek ve başarılı olmak. Onun hakkını verebilmek. Ekip olarak arkadaşlarımla beraber muhakkak çok çalışacağım."

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