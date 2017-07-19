AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevine getirildiğini TBMM'deki odasında öğrendi.

Fakıbaba gazetecilere şu açıklamalarda bulundu:

“Ülkemize, vatanımıza şehirlerimize hayırlı olsun. Odadaydım. Sürpriz oldu. Arkadaşlar vardı, Urfa'dan başka şehirlerden gelen. Televizyon seyrediyordum. Hiç beklemiyordum. Sürpriz oldu. Önemli olan bakan olmak değil bakanlığın yükünün altından kalkabilmek ve başarılı olmak. Onun hakkını verebilmek. Ekip olarak arkadaşlarımla beraber muhakkak çok çalışacağım."

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