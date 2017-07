İzmir'in Kınık İlçesi'ndeki evinden Bergama'daki hastaneye gitmek için çıkan 20 yaşındaki Selin Savaş'tan iki gündür haber alınamıyor.



DHA'nın haberine göre, Kınık'ın Poyracık Mahallesi'nde annesi Ayşe Savaş ve ağabeyi Aslan Savaş ile tek göz odada yaşayan Selin Savaş, geçen 17 Temmuz sabahı, komşuları 59 yaşındaki Fatma Yorulmaz ile hormon bozukluğu nedeniyle tahlil örneği verdiği Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi'ne gitti.



Evden çıkarken "Hastanedeki işimi bitirip, saat 09.30 gibi gelirim, kahvaltıyı birlikte yaparız" diyen kızının beklemesine rağmen uzun süre dönmemesi üzerine Ayşe Savaş, büyük kızı Sultan Pala ile Fatma Yorulmaz'ı arayıp, Selin'i sordu. Yorulmaz, "Selin, bana 'Sen burada bekle ben geleceğim' deyip, acil servisin kapısından çıktı. Fakat bir daha kendisini göremedim" dedi.



Ayşe Savaş, kızının telefonlarına cevap vermemesi, gidebileceği yerlerde de bulunaması üzerine Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, kayıp başvurusunda bulundu.



Ailenin başvurusu üzerine polis harekete geçti, genç kızın gidebileceği güzergahtaki kamera kayıtlarının yanı sıra Facebook hesabındaki arkadaşlarını ve paylaşımlarını incelemeye aldı.



'ÖLÜYORUM ANNE'



Savaş'ın sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasında ortadan kaybolmadan 1 gün önce 'Benim mutluluğum kimin canını incitiyorsa onlara sesleniyorum. Durun, daha yeni başlıyoruz. Boş bakan gözlere sahibim. Yorgunluk mu? Tükenmişlik mi? Hissizlik mi? Adını siz koyun. Halim kalmadı artık. Önce canımıza can kattılar, sonra tertemiz kalbimizi kirletip kendileri temizmiş gibi davrandılar. Canımızdan ettiler' yazdığı görüldü.



Savaş'ın, ortadan kaybolduğu 17 Temmuz günü saat 06.22'de de yine sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından, 'Çıkmaz bir sokaktır oynadığım sahne, Nereye dönsem aynı mahalle... Ölüyorum anne' yazılı paylaşımda bulunduğu dikkati çekti.



ÖLEN BABASINA YAZMIŞ: BABAMA GİDİYORUM



Açık lise öğrencisi olan Savaş'ın hastaneye gitmeden önce defterine, 1 yıl önce kalp krizinden ölen babası Hüseyin Savaş'a hitaben, 'Babamı çok özledim. Babama gidiyorum' diye yazdığı da öğrenildi.



'BAŞINA BİR ŞEY GELMESİNDEN KORKUYORUM'



Kızımın başına bir şey gelmesinden korktuğunu söyleyen tarım işçisi Ayşe Savaş, "İki gün oldu, kızımdan hale bir haber yok. Kızımın herhangi biriyle gönül ilişkisi olduğunu bilmiyorum. Yalnız kızım bana, 'Bu pazar günü beni istemeye gelenler olacakmış' dedi. Ben de kendisine 'Buyursunlar gelsinler. İyi bir aile ise veririz' dedim. Kızımın bir an önce bulunmasını için yetkililerden yardım istiyorum" dedi.



Sultan Pala da kardeşinin ortadan kaybolmasından sonra sosyal medya hesabında ve evdeki defterinde intiharı akla getiren notlar bulduklarını belirtip, "Notların olduğu kağıtları polis bizden aldı. Kardeşimin bilinen psikolojik herhangi bir sorunu yoktu. Ancak, babamız Hüseyin Savaş'ı bir yıl önce kalp krizi sonucu kaybetmemiz nedeniyle bunalıma girip kendisine zarar vermesinde korkuyorum. Kardeşimin hayatından endişe ediyoruz. Sağ olduğunu bilelim yeter" diye konuştu.

