Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirmek için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS) tercih sonuçları açıklandı. Peki, KPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
KPSS TERCİH SONUÇLARI 2017
KPSS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar tercih sonuçlarına SYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.
2017 KPSS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...
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