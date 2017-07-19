Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirmek için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS) tercih sonuçları açıklandı. Peki, KPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS TERCİH SONUÇLARI 2017

KPSS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar tercih sonuçlarına SYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

2017 KPSS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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