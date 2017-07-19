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'Uyanış' filminin yönetmeni Ali Avcı FETÖ’den tutuklandı

'Uyanış' filminin fragmanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başına silah dayanmış görüntüleriyle tepki çeken ‘Uyanış’ filminin yönetmeni Ali Avcı, FETÖ yöneticiliği suçundan tutuklandı

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 17:48:43 Güncelleme: 20:25:32 AA

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan "Uyanış" filminin yönetmeni Ali Avcı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Ali Avcı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Avcı, ifadesinin alınmasının ardından savcılıkça tutuklanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Ali Avcı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

  • Ali avcı
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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    Bu Uyanış filmini niye yasaklamıyorlar yaaaaaw
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