AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, yeni kabine değişikliği ardından Başbakan Yardımcısı oldu. Çavuşoğlu, Başbakan Yardımcısı olduğunu televizyondan Başbakan'ın açıklamasını izlerken öğrendiğini söyledi.

DHA'nın haberine göre; Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ankara´da bulunduğunu belirterek, "Başbakan Yardımcısı olduğumu Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın açıklamasını izlerken öğrendim. Arkadaşlarımla birlikte izliyorduk. Verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Görev bölümü ile ilgili ayrıntıları henüz bilmiyorum. Hayırlısı olsun" dedi.

Yunanistan´ın Gümülcine kentinde 26 Şubat 1972'de doğan Çavuşoğlu, ilk öğrenimini Yunanistan´da tamamladı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi´nden mezun olan Çavuşoğlu daha sonra Bursa'da avukatlık yaptı. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı görevlerinde bulunan Çavuşoğlu, iyi düzeyde Yunanca ve orta düzeyde İngilizce biliyor.

Adalet Komisyonu Üyeliği ve Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde de bulunan Çavuşoğlu, evli ve 1 çocuk babası.

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