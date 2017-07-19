Adana'da terör örgütü PKK'ya bağlı Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) Adana İl Örgütü'nü kurduklarını bir tarlada çektikleri video aracılığı ile ilan edip sosyal medya üzerinden yayınlayan 4 örgüt üyesi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA'nın haberine göre; olay, geçen ay Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, terör örgütü PKK'nın Yurtsever Gençlik Hareketi (YGH) yapılanması örgüt tarafından kapatıldı. Bunun üzerine örgüt tarafından DGH kuruldu.

Adana'da Gülbahçesi Mahallesi'nde M.Y. (20), A.E. (18), İ.U. (19) ve Ş.U. (24) bir tarlada arkalarına terör örgütünün sözde bez parçasını açarak DGH'nin Adana il örgütünün kurulduğunu ellerinde tabanca ile açıklayıp videoyu Youtube'den paylaştılar.

M.Y.'nin bildiriyi okuduğu ve Ş.U.'nun da kamerayı kullandığı videoyu Youtube'den gören Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, örgüt üyelerini yakalamak için çalışma başlattı. Videoyu Youtube'ye yükledikten 15 gün sonra Gülbahçesi Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi.

Bunun üzerine polisler, zanlıları bildiriyi okudukları tarlaya götürüp aynı videoyu bir daha çektirip ses analizi yaptı. Analiz sonucunda aynı seslerin olduğu anlaşılınca örgüt üyeleri suçlarını kabul etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan örgüt üyeleri, Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 4 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.