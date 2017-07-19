Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın oğlu Serdar Kasırga ile Şeyma Akyel'in düğün töreninde nikah şahitliği yaptı.

ATO Congresium'da düzenlenen düğün töreninde genç çiftin nikahlarını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kıydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile katıldığı düğünde, çiftin nikah şahitliklerini Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar yaptı.