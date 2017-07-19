Antalya'nın Kepez ilçesinde şakalaştığı polis memuru arkadaşı tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kadın polis yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Kepez ilçesi Kültür Mahallesindeki apartmanın ikinci katında yaşayan 24 yaşındaki polis memuru S.Ş, şakalaşırken arkadaşını silahla yaraladığını belirterek, çevredeki vatandaşlardan 112 Acil Servis'i arayıp yardım çağırmalarını istedi.

Vatandaşların ihbarıyla S.Ş'nin yaşadığı daireye gelen sağlık ekipleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli 28 yaşındaki Ümran Yetişken'in göğsünden vurulduğunu belirledi.

Yaralanan Yetişken, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yetişken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



İKİSİ DE KISA SÜRE ÖNCE GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Polis memuru S.Ş. ise olay yerine gelen meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Yetişken'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zanlının emniyetteki ifadesinde şakalaştıkları sırada silahının ateş alması sonucu olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

İki hafta önce aynı apartmandan daire kiralayan Yetişken ve S.Ş'nin kısa süre önce polis memuru olarak Antalya'da göreve başladıkları, polis okulunda birlikte öğrenim gördükleri kaydedildi.