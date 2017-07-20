Kaçak sigara bitti, tiryakiler tütüne koştu

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Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre operasyonlar nedeniyle piyasada 2-5 TL arasında satılan kaçak sigaraların fiyatı da katlanıp 5-7 TL aralığına kadar çıktı. Bu, arz ve talebin de gerilemesine neden oldu.