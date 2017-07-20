Kaçak sigara bitti, tiryakiler tütüne koştu

20 Temmuz 2017 Perşembe, 04:44:52 | Güncelleme: 05:23:34
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EMNİYET raporlarına göre, Türkiye’de kaçak sigara kullanım oranları 2013 ve 2014 yıllarında yüzde 19-20’ye kadar çıktı.
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Özellikle 2014 yılında açılım süreci çerçevesinde sınır kapıları ve yol denetimlerinin azaltılması nedeniyle terör örgütü PKK’nın daha rahat hareket etmesi, kaçakçıların da önünü açtı.
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2015 ve sonrasında ise sigara kaçakçılığıyla etkin mücadele sonuç vermeye başladı. Kaçakçılara yapılan yüzlerce operasyonda milyonlarca paket sigara ele geçirildi.
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Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre operasyonlar nedeniyle piyasada 2-5 TL arasında satılan kaçak sigaraların fiyatı da katlanıp 5-7 TL aralığına kadar çıktı. Bu, arz ve talebin de gerilemesine neden oldu.
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PKK’YA GELİR KAYNAĞI
Araştırmaya göre, kaçak sigaraların terör örgütü PKK’ya gelir sağladığı yönündeki bilgiler de bu yeraltı piyasasında önemli oranlarda gerilemeye neden oldu.
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Türkiye’de kaçak sigara kullanım oranı 2013’te yüzde 19.03, 2014’te yüzde 20.66’ya çıkarken, operasyonlarla birlikte 2015’te yüzde 11.74’e geriledi. 2016 yılında ise kaçak sigara kullanım oranı yüzde 13.3 oldu.
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ROTA TÜTÜN VE SARMA
Emniyetin verilerine göre, sigara tiryakilerinin yeni gözdesi tütün ve sarma sigara (makaron).
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Bundaki en önemli etken de tütünün Türkiye’de yetiştirilmesi, kaçak sigara fiyatının artması, kaçak sigaranın PKK’ya finans yarattığı algısı, tütün ve sarma tütünün fiyatının 2-3 TL’ye kadar düşmesi.
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EVLER İMALATHANE
Tiryakilerilerin tütüne yönelmesi üzerine polis, kaçak tütün satan yerleri de takibine aldı.
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Polis, tütün satan yerlerden toplu tütün alımı olduğunu, evlerde küçük el makinelerinde sarılarak yasadışı olarak piyasaya sürüldüğünü de belirledi. Bu yeni sektör de sıkı takibe alındı.