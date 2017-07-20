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Kaçak sigara bitti, tiryakiler tütüne koştu

20 Temmuz 2017 Perşembe, 04:44:52

  • 1 Kaçak sigara bitti, tiryakiler tütüne koştu
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    EMNİYET raporlarına göre, Türkiye’de kaçak sigara kullanım oranları 2013 ve 2014 yıllarında yüzde 19-20’ye kadar çıktı. 

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    Özellikle 2014 yılında açılım süreci çerçevesinde sınır kapıları ve yol denetimlerinin azaltılması nedeniyle terör örgütü PKK’nın daha rahat hareket etmesi, kaçakçıların da önünü açtı. 

  • 3 Kaçak sigara bitti, tiryakiler tütüne koştu
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    2015 ve sonrasında ise sigara kaçakçılığıyla etkin mücadele sonuç vermeye başladı. Kaçakçılara yapılan yüzlerce operasyonda milyonlarca paket sigara ele geçirildi.

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    Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre operasyonlar nedeniyle piyasada 2-5 TL arasında satılan kaçak sigaraların fiyatı da katlanıp 5-7 TL aralığına kadar çıktı. Bu, arz ve talebin de gerilemesine neden oldu. 

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    PKK’YA GELİR KAYNAĞI 

    Araştırmaya göre, kaçak sigaraların terör örgütü PKK’ya gelir sağladığı yönündeki bilgiler de bu yeraltı piyasasında önemli oranlarda gerilemeye neden oldu. 

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