Zehir tacirlerine göz açtırmayan Konya polisi, Karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi’ndeki bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, çoğu operasyon öncesi yakılmış 540 gram esrar ele geçirildi. Ev sahibi G.K., ‘uyuşturucu madde ticareti yaptığı’ iddiasıyla gözaltına alındı. Mahalle muhtarlığı azası olan şüphelinin ilginç bir faaliyeti ise şaşırttı.

Gazete Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre 8 Temmuz’da muhtarlık öncülüğünde bir araya gelen Doğanlar Mahallesi sakinlerinin “Uyuşturucuya hayır”, “Mahallemizde uyuşturucu istemiyoruz” sloganıyla gerçekleştirdiği yürüyüşün organizatörlerinden birinin, gözaltındaki şüpheli G.K. olduğu ortaya çıktı.