Terör örgütü PKK’nın öğretmen Necmettin Yılmaz’ı katletmesinin ardından Tunceli’de teröre isyan büyüyor. CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Tunceli tarihinde bir ilke imza atacaklarını ve kentte yarın “Teröre Hayır” yürüyüşü yapacaklarını açıkladı.

Önceki akşam TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerine Tunceli yürüyüşüne katılmaları çağrısı yapan Erol’un AK Parti, CHP ve MHP sıralarından alkış alan konuşması, Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:

“Tunceli toprakları, Dersim toprakları bizim için kutsal değerlere sahiptir; inanç merkezlerimiz, inançsal değerlerimiz vardır. O topraklarda 23 yaşında, geleceğe umutla bakan ve geleceğe umutla çocuklarımızı eğiten, yetiştiren bir öğretmenin kanının dökülmesi bizim için son derece üzüntü vericidir ve o evladımıza sahip çıkamadığımız için ailesinden özür diliyorum. Bu olayı ve terörü kınamak için, Tunceli’nin bir terör kenti olmadığını, bir cumhuriyet, bir hoşgörü, bir medeniyet kenti olduğunu ve bir inanç merkezi olduğunu kanıtlamak için, terör örgütlerine direnmek için bugüne kadar Tunceli tarihinde hiç yapılmamış bir şeyi gerçekleştirerek hayatımız pahasına irademizi ortaya koyacağız ve cuma günü Tunceli’de ‘Teröre hayır’ demek için yürüyüş yapacağız. Bu yürüyüşümüze parlamentomuzda görev yapan 550 milletvekilimizi de davet ediyorum. Çünkü terör, Türkiye’de bir siyasi partinin sorunu ve meselesi değil, terör, Türkiye’de yaşayan 80 milyonun ulusal bir sorunudur.”

Konuyla ilgili Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın sorularını yanıtlayan Erol, terörün sadece Tunceli ya da İstanbul’un sorunu olmadığını, PKK, DEAŞ ve FETÖ terörünün tüm Türkiye’nin sorunu olduğunu, bunlara karşı ortak tavır geliştirmek gerektiğini anlattı, “Siyasetçiler olarak bizim görevimiz bunlara karşı sesimizi yükseltmek, ortak tavır almak. Cenazelerde boyun bükerek olmaz” dedi.