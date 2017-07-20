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CHP'den Meclis'te '20 Temmuz' eylemi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '20 Temmuz' eleştirisi, OHAL ilanının birinci yıl dönümünde Meclis'te eyleme dönüştürülecek

20 Temmuz 2017 Perşembe, 09:03:18 Güncelleme: 09:09:13

CHP'nin Meclis'te '20 Temmuz' için eylem kararı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında alındı.

Habertürk TV'den Ömer Topsakal edindiği bilgiye göre; OHAL uygulamasının ilan edildiği 20 Temmuz'da (bugün) Meclis'te eylem yapılacak. Ana muhalefet konuya ilişkin bir önerge verecek. Söz alan tüm milletvekilleri de, OHAL ilanını eleştirerek, Kılıçdaroğlu'nun sık sık tekrar ettiği "OHAL darbesi" iddiasını hatırlatacak.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    yav arkadaş bi düşün yakamızdan bi bırakın bizi ne olur
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