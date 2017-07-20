Adana'da 19 yaşındaki Aşyegül B., kendisinden ayrılmak isteyen erkek arkadaşının kardeşine intihar mesajı gönderip ilaç içti. İhbar üzerine polisle birlikte eve gelen kızın sevgilisi Zeki C., Ayşegül'ü baygın halde görünce, öldü sanıp sinir krizi geçirdi.



DHA'nın haberine göre olay, saat 02.30 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Zeki C.'nin ayrılmak istediği Ayşegül B., sevgilisinin kardeşine intihar edeceği yönünde mesaj attı. Genç kıza telefon ile ulaşamayan erkek arkadaşı, durumu polise bildirdi. Polis ile birlikte ailesi tatilde olan genç kızın evine gelen Zeki C., telefonla defalarca aramasına ve kapıyı çalmasına rağmen cevap alamadı.

ÖLDÜĞÜNÜ ZANNETTİ

Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekibi ve çilingirden yardım istendi. CANKUR ve çilingir kapıyı açmasının ardından eve giren Zeki C., kız arkadaşının hareketsiz olarak yattığını görünce, öldüğünü zannedip sinir krizi geçirdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde baygın olduğu anlaşılan genç kız, ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Midesi yıkanıp tedaviye alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



