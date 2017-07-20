Mersin'de yol verme nedeni ile iki araç sürücüsü arasında çıkan tartışma yumruklu ve 'uçan tekmeli' kavgaya dönüştü.

DHA'nın haberine göre olay, merkez Akdeniz İlçesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü araçla ara yoldan, aniden caddeye çıktı. Bu sırada bir başka otomobil sürücüsü aracını durdurup önüne çıkan sürücüye tepki gösterdi. Sürücülerin tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 1 kişi hafif yaralanırken, çevrede bulunanlar araya girdi.

Kavganın yatıştırılması üzerine kavga eden sürücüler araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.