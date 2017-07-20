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TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Hava harekatında, bir uçaksavar, iki havan mevzisi ve üç sığınak imha edildi

20 Temmuz 2017 Perşembe, 12:05:02 Güncelleme: 12:18:30 AA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinden hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine teröristlerce yapılan taciz atışlarının ardından düzenlenen hava harekatında 1 uçaksavar, 2 havan mevzisi ve 3 sığınak imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, bölücü terör örgütü üyelerince Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinden dün akşam saatlerinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine havan ve uzun menzilli silahlarla taciz atışları yapıldı.

Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında, 1 uçaksavar, 2 havan mevzisi, 2 mağara ve 3 sığınak imha edildi.

Öte yandan, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki operasyonda 2 mağarada zagros keskin nişancı tüfeği ile 273 muhtelif çapta fişek, 2 el telsizi ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi. Silopi, Beytüşşebap ile Siirt kırsallarındaki arazi aramalarında ise bulunan toplam 5 el yapımı patlayıcı imha edildi.

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