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Süleyman Soylu
GÜNDEM

Bakan Soylu: Necmettin öğretmenin kanı yerde kalmadı

20 Temmuz 2017 Perşembe, 13:10:29 Güncelleme: 13:18:59 HABERTURK.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,  "Kahramanlarımız Tunceli Pülümür'de şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın kanını yerde bırakmadı. Bu gece ve sabah 5 terörist etkisiz." dedi.



HAİN TERÖRİSTLER NECMETTİN ÖĞRETMENİ ŞEHİT ETMİŞTİ

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde öğretmenlik yapan 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, 16 Haziran günü tatil için memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda yol kesen terör örgütü PKK'lı bir grup tarafından aracı kurşunlanıp yakıldıktan sonra kaçırılmıştı. Şehit edilen Necmettin öğretmenin cesedi, Pülümür çayı üzerinde 12 Temmuz günü bulunmuştu.

 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 5 dakika önce
    Elhamdulillah. Elinize saglik allah kabul etsin. Daha fazlasini nasip etsin. Keske birine sikmak bizede nasip olsada davalik bir durum olsa ahirette banada sorsalar neden oldurdun diye benimde sormak istediklerime kapu acsa.
  • Misafir 7 dakika önce
    bunları önceden öldüreceksin zavallı öğretmen ölüp gittikten sonra ne yazarki:((
  • Misafir 9 dakika önce
    Rabbim bu pkk nin sonunu getri yarabbi.Allah cc nün laneti onu bu ögretmene yapan şerefsizlerin üzerine olsun
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