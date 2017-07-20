Bakan Soylu: Necmettin öğretmenin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanlarımız Tunceli Pülümür'de şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın kanını yerde bırakmadı. Bu gece ve sabah 5 terörist etkisiz." dedi.

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 20, 2017

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde öğretmenlik yapan 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, 16 Haziran günü tatil için memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda yol kesen terör örgütü PKK'lı bir grup tarafından aracı kurşunlanıp yakıldıktan sonra kaçırılmıştı. Şehit edilen Necmettin öğretmenin cesedi, Pülümür çayı üzerinde 12 Temmuz günü bulunmuştu.

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