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Süleyman Soylu
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Necmettin öğretmeni şehit eden teröristler öldürüldü!

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Necmettin Yılmaz'ı kaçırarak şehit eden 6 PKK'lı teröristin öldürüldüğü belirtildi. Bakan Soylu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kahramanlarımız Tunceli Pülümür'de şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın kanını yerde bırakmadı" dedi

20 Temmuz 2017 Perşembe, 13:10:29 Güncelleme: 14:03:59 HABERTURK.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,  "Kahramanlarımız Tunceli Pülümür'de şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın kanını yerde bırakmadı. Bu gece ve sabah 5 terörist etkisiz." dedi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Necmettin öğretmeni şehit eden teröristlerin öldürüldüğü belirtildi. 

Valilikten şu açıklama yapıldı;

Öğretmen Necmettin Yılmaz'ı kaçırarak şehit eden 6 PKK'lı terörist aynı bölgede tespit edilerek silahlı İHA'lar ile vurularak öldürüldü.

HAİN TERÖRİSTLER NECMETTİN ÖĞRETMENİ ŞEHİT ETMİŞTİ

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde öğretmenlik yapan 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, 16 Haziran günü tatil için memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda yol kesen terör örgütü PKK'lı bir grup tarafından aracı kurşunlanıp yakıldıktan sonra kaçırılmıştı. Şehit edilen Necmettin öğretmenin cesedi, Pülümür çayı üzerinde 12 Temmuz günü bulunmuştu.

 

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YORUMLAR 16
  • Misafir 18 dakika önce
    ELHAMDÜLİLLAH.
  • Misafir 20 dakika önce
    Her pkklının ana baba kardes at ulkeden..
  • Misafir 23 dakika önce
    bu gibi insanlar kolay yetişmiyor her türlü tererö lanet olsun allahım ailesini sabır versin
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