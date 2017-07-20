Milletvekili yemini etmediği için Meclis çalışmalarına katılamayan Leyla Zana'nın devamsızlık gerekçesiyle vekilliğinin düşürülmesi talep edildi. Habertürk TV'nin haberine göre; Bu talep Meclis Başkanlık Divanı'nda kabul edildi. Buna göre Leyla Zana ile ilgili dosya, önce Meclis Anayasa Adalet Komisyonu'na gönderilecek.

Karma Komisyon'un ardından dosya Genel Kurul gündemine gelecek ve oylanacak. Milletvekilliğinin düşmesi için Genel Kurul'da gizli oylama yapılacak ve en az 276 kabul oyu aranacak.

Zana, HDP'li Tuğba Hezer Öztürk ve Faysal Sarıyıldız'ın ardından devamsızlık gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesi istenen üçüncü isim oldu.