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İstanbul'da "Kurt Kapanı- 7" operasyonu başladı

Uygulama 250 polis ekibi ve bin 500 polisin katılımıyla gerçekleştiriliyor

20 Temmuz 2017 Perşembe, 14:25:34 Güncelleme: 14:37:37 İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Yakası'nda hava ve deniz polisinin de desteğiyle "Kurt Kapanı-7" uygulaması gerçekleştiriyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Yakası'nda "Kurt Kapanı- 7" operasyonu başlattı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından bizzat yönetilen uygulama 250 polis ekibi ve bin 500 polisin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Uygulamaya, havadan polis helikopteri ve deniz polisi destek veriyor. Özellikle, Pendik Sabiha Gökçen Geliş Terminali, Tuzla Köprü Altı (E-5) Kuzey Yönü ve Kadıköy-Bostancı İDO önünde yoğunlaşılan uygulamada polis ekipleri Anadolu Yakası'nda tüm giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.

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