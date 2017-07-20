İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik Bahçelievler, Bağcılar ve Fatih'te gerçekleştirilen operasyonlarda eroin, kokain, esrar, hint kenerviri, metamfetamin gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 gün önce Bahçelievler ile Bağcılar'da 2 ayrı adrese baskın düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda; 3,5 kilogram hint keneviri, 2,5 kilogram eroin, 2 kilo 185 gram kokain, 5 kilogram esrar maddesi ile 3 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirdi. Operasyonda İran uyruklu M.F.K. (25) gözaltına alındı. M.F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik baskınların ikinci adresi de Fatih'te bir depoya oldu. Burada yapılan aramalarda ise un paketleri içerisinde 3 kilo 340 gram metamfetamin, 2 kilogram eroin, uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı halde kimyasal madde ile hassas terazi ele geçirildi. Polis depoda uyuşturucu imalatı yapan Irak uyruklu R.M.A.'yı arıyor