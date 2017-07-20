Adana'da taksici 49 yaşındaki Halit K., 2 yıl önce boşandığı eski eşi 47 yaşındaki Fatma Özkale'yi tabancayla göğsünden vurarak öldürdü.

DHA'nın haberine göre, taksici Halit K., 10 yıl önce eşinden boşanan 3 çocuk annesi Fatma Özkale ile evlendi. Bu evlilikten 1 çocuğu olan K., oturdukları 2 katlı binanın ikinci katındaki dairesinin tapusunu da eşinin üzerine yaptı. Ancak çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce boşandı. Taksici K., başka bir eve taşınırken, eski eşinin üzerine yaptığı evin tapusunu da istedi. Fatma Özkale evin tapusunu vermeyince, eski eşiyle arasındaki anlaşmazlık büyüdü.

Bugün öğle saatlerinde 100. Yıl Mahallesi'ndeki eve giden Halit K., aynı konu yüzünden tartıştığı eski eşini tabancayla vurdu. Göğsüne 2 kurşun isabet eden Fatma Özkale olay yerinde hayatını kaybederken, eski eşi Halit K. gözaltına alındı.