20 TEMMUZ 2017
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Osmaniye'de PKK'lı teröristlerce yük trenine saldırı düzenlendi Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile raylarda onarım için ekip yönlendirildi 20 Temmuz 2017 Perşembe, 15:22:3515:22:44 AA Gündem
Osmaniye'de PKK'dan yük trenine saldırı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde PKK'lı teröristlerce yük trenine yönelik el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi.

Taşoluk köyü yakınlarındaki demir yolu hattında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, Hatay'ın İskenderun ilçesinden Gaziantep yönüne giden yük treninin geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirildi.

Patlamanın etkisiyle rayların yanı sıra trenin son vagonunda hafif hasar oluştu. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile raylarda onarım için ekip yönlendirildi. Olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.

Demir yolunun rayların onarılmasının ardından ulaşıma açılacağı bildirildi.

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