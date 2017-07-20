TSK: Gri listedeki iki terörist Ağrı'da etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamada, gri listede bulunan iki teröristin Ağrı'daki operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda, Kandil'de 4 terörist etkisiz hale getirildi.
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YORUMLAR 5
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Misafir 5 dakika önceTSK temizlendikçe başarı geliyor. Fetonun diri diri yakılmasını istiyorum.00
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Misafir 7 dakika önceRenkli teroristmi olur teror terordur00
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Misafir 7 dakika öncehelal olsun.emeği geçenlere00