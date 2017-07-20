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TSK: Gri listedeki iki terörist Ağrı'da etkisiz hale getirildi

20 Temmuz 2017 Perşembe, 15:59:02 Güncelleme: 16:07:20 HABERTURK.COM

TSK'dan yapılan açıklamada, gri listede bulunan iki teröristin Ağrı'daki operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda, Kandil'de 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 5 dakika önce
    TSK temizlendikçe başarı geliyor. Fetonun diri diri yakılmasını istiyorum.
  • Misafir 7 dakika önce
    Renkli teroristmi olur teror terordur
  • Misafir 7 dakika önce
    helal olsun.emeği geçenlere
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