Milliyetçi Hareket Parti ( MHP) Bigadiç ve Erdek ilçe yönetimleri görevden alındı. İHA'nın haberine göre, 9 Temmuz'da yapılan olağan genel kurul toplantısında İl Başkanı seçilen Suat Par tarafından yapılan açıklamada, MHP Bigadiç ve Erdek ilçelerinin görevine MHP Genel Merkezi tarafından son verildiği belirtildi.

MHP Balıkesir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Bigadiç ve Erdek ilçe teşkilatlarının görevlerine merkez yönetim kurulu (MYK)'nın verdiği yetkiye dayanarak başkanlık divanı tarafından tüzüğümüzün 34. maddesine göre son verilmiştir" denildi.