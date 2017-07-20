AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin oldu

65. Hükümet'te gerçekleştirilen kabine revizyonu ile Adalet Bakanlığı görevini alan AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül'ün yerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin getirildi.

ŞAHİN'DEN BOŞALAN KOLTUĞA KARACAN GETİRİLDİ



Habertürk TV'nin edindiği bilgiye göre; Şahin'den boşalan Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevine ise AK Parti MKYK üyesi Harun Karacan getirildi.

FATİH ŞAHİN KİMDİR?

20.04.1979’da Çanakkale Çan’da doğdu. Baba adı Feti, anne adı Saliha'dır.

Çan İmam-Hatip Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Serbest Avukatlık yaptı.

Gençlik Kolları Genel Sekreterliği ve Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerinde bulundu. 24. Dönemde Ankara Milletvekili olarak seçildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyeliği, Türkiye Etiyopya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı, Anayasa Komisyonu Üyeliği, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği, Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Sözcülüğü ve AK Parti TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

12 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen 5. Olağan Büyük Kongrede MKYK üyesi seçildi. 26. Dönemde tekrar Ankara Milletvekili seçilerek Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı oldu.

İngilizce ve Arapça bilen Şahin, evli ve iki çocuk babasıdır.

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