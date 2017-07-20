Şanlıurfa'da boğazı kesilmiş halde yol kenarında cesedi bulunan gencin arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde yol kenarında boğazı kesilmiş halde ölü bulunan 17 yaşındaki Mehmet Emin Bulut'un arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay sonrası Mehmet Emin Bulut'un son görüştüğü arkadaşı M.D.'yi gözaltına alan polisler, emniyete götürerek sorguladı. Zanlı, sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti. Arkadaşını güvercin tartışması yüzünden öldürdüğünü itiraf eden M.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.