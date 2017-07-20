Çanakkale'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı. 1.40 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne toplam 4 bin 830 lira para cezası kesilip, ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. Sürücünün daha önce de üç kez alkollü yakalandığı için el konulan ehliyetini 2028 yılına kadar alamayacağı bildirildi.

DHA'nın haberine göre, geçen 17 Temmuz'da, sabaha karşı '155 Polis İmdat' hattını arayanlar Atatürk Caddesi'nde seyir halindeki otomobilin sürücüsünün alkollü olduğunu, trafiği tehlikeye soktuğunu belirtip, ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, otomobili Troya Caddesi'nde durdurmak istedi. Ancak, otomobil sürücüsü, polisin ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Polis, otomobilin peşine düştü. Yaklaşık 10 dakikalık bir kovalamaca sonucu hastane önünde kaldırıma çıkan otomobil, güçlükle durduruldu. Otomobil sürücüsü A.Ş., gözaltına alınıp, üst araması yapıldı. 1.40 promil alkollü olduğu tespit edilen A.Ş.'nin daha önce de 3 kez alkollü yakalandığı için ehliyetine 2023 yılına kadar el konulduğu belirtildi.

Polis, alkollü araç kullandığı için A.Ş.'nin ehliyetine 5 yıl daha el koyarken, A.Ş'ye 'dur' ihtarına uymadığı ve sürücü belgesi olmadan araç kullandığı gerekçesiyle toplam 4 bin 830 lira da para cezası kesti. A.Ş., polisteki işlemlerinin ardınan serbest bırakıldı.