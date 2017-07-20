TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis'in taşınacağı iddialarına yanıt verdi, Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri'nin haberleşme giderlerine de sınırlama getirildi.

“Meclisi taşımıyoruz, taşımayacağız, yer arayışımız yok yerimiz gayet geniş yeterli.”

Habertürk TV'den Sibel Erdem'in haberine göre, bu açıklama bizzat Meclis Başkanı İsmail Kahraman’dan geldi.

Meclis Başkanı Kahraman, Ramazan ayında milletvekillerine gönderdiği iftar davetinde Meclis binasının ihtiyaçları karşılamadığını belirtmiş bu ifadeler de 'Meclis taşınıyor mu' tartışmasına neden olmuştu.

YENİ BİNALAR YAPILACAK

Edinilen bilgiye göre Kahraman, bu tartışmaya Meclis Başkanlık Divanı'nda nokta koydu.

Meclis Başkanı Kahraman “Meclis'i taşımayacağız, böyle bir arayışımız yok” dedi ve Meclis'e yeni yapılacak binaların da mevcut mimarı yapıya uygun olacağını kaydetti.

HABERLEŞME GİDERLERİ İKİ MAAŞLA SINIRLANDIRILDI

CHP'li Elif Doğan Türkmen'in Divan'dan istifasına yol açan 1.2 milyon liralık haberleşme faturasının ardından konu Divan gündemindeydi.

Başkanlık Divanı'nda alınan kararla Divan üyelerinin haberleşme giderleri sınırlandırıldı.

Buna göre, Meclis başkanvekilleri, katip üyeler, idare amirleri ve grup başkanvekillerinin harcamaları iki maaşla sınırlı olacak.

Meclis Başkanı ve siyasi parti liderlerine ise sınırlama getirilmedi.

MAREŞAL ÜNİFORMALI ATATÜRK PORTRESİ TARTIŞMASI



CHP, muhalefet kulisinden kaldırılıp kulis girişindeki müze bölümüne asılan mareşal üniformalı Atatürk portresinin yeniden aynı yere asılmasını talep etti. Meclis Başkanı ise bu talebi kabul etmedi, portrenin yerinde kalacağını belirtti.

CHP, mareşal üniformalı Atatürk portresinin kulisten kaldırılması üzerine portrenin bir benzerini yaptırıp kulise asmıştı. CHP'nin astığı o portre de tadilat gerekçesiyle kulisten kaldırılmıştı.