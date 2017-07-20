Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'te Mescid-i Aksa ekseninde yaşanan gerilimle ilgili olarak İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile telefonda görüştü. Erdoğan "Mescid-i Aksa'ya kısıtlama olmadan girilmeli. Girişteki metal dedektörler kaldırılmalı." dedi. İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin "Dini özgürlükler kısıtlanmayacak." şeklinde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ile yaptığı telefon görüşmesinde, 14 Temmuz'da Harem-i Şerif'te vuku bulan ve can kayıplarının yaşandığı hadisenin kaygı verici olduğuna işaret ederek, olaydan ve can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti. Erdoğan, din ve ibadet özgürlüğü çerçevesinde Müslümanların Mescid-i Aksa'ya hiçbir kısıtlama olmaksızın girebilmeleri gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik hak ihlalleriyle ilgili Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü'nün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.

İki gün kapalı kaldıktan sonra açılan Aksa'nın kapılarına metal arama dedektörleri yerleştirilmişti.