Gaziantep'te polis ekipleri bir evde yaptıkları aramada iki el bombası ele geçirdi.



Alınan bilgiye göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir evde H.Ö.'ye ait bir evde patlayıcı madde bulunduğu ihbarını aldı.



Yaklaşık bir hafta süren fiziki ve teknik takibin ardından, söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada şifonyerin içine gizlenmiş iki el bombası bulundu. El bombaları, uzmanlar tarafından kontrollü şekilde bulundukları yerden alınarak incelenmek üzere emniyete götürüldü.



Zanlı H.Ö'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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