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Denizli'de babasının fabrikasını yakan genç hakkında karar verildi!

Denizli'de 24 yaşındaki gencin babası ile yaşadığı sorunlar nedeniyle babasının fabrikasını benzinle ateşe verdikten sonra yaktığı iddia edildi. Suçlamaları kabul etmeyen genç serbest bırakıldı

20 Temmuz 2017 Perşembe, 20:10:28 Güncelleme: 20:14:05 İHA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde babasına ait yatak üretim tesisini yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan genç serbest bırakıldı. 

İHA'nın haberine göre, babası H.E. ile ailevi sorunlar nedeniyle tartışan T.E. (24), dün saat 22.00 sıralarında elindeki silahla Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki fabrikaya geldi ve benzin döküp fabrikayı ateşe verdi.

T.E.'nin daha sonra fabrikanın yanma anlarını cep telefonu ile aradığı babasına izlettiği ileri sürüldü. Olay sonrası babanın şikayeti üzerine T.E. olay yerinde gözaltına alındı. Yangın ise itfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen T.E.'nin sorgusunda suçlamaları kabul etmediği belirtildi. T.E, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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