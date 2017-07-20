Antalya'nın Kepez ilçesinde polis memuru meslektaşı Ümran Yetişken'i (28) kazara vurduğu iddia edilen şüpheli Said Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli polis memuru Said Ş. "Bilinçli Taksirle Ölüme Neden Olma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Antalya 4. Sulh Ceza Mahkemesince ifadesi alınan şüpheli Said Ş, olay günü işten çıkıp eve gittiğini ve silahını temizlemek için namluyu söküp, tozunu aldığını söyledi.

SİLAHINI KILIFINA KOYMAK İSTERKEN ATEŞ ALDI

Silahını temizlediğini sırada telefonunun çaldığını ve silahı sehpanın üzerine bıraktığını ifade eden Said Ş. "Arayan Y.B. isimli arkadaşımdı ve yemek için eve davet etti. Yemekten sonra Ümran hasta olduğu için onun dairesini gittim, kapıyı çaldım açmadı. Daha sonra duştan çıktığını ve müsait olmadığını söyledi, 'ben sana gelirim kanka' dedi. Ben de daireme çıktım." şeklinde savunma yaptı.

Şüpheli Said Ş, 5-10 dakika sonra Yetişken'in elinde kendisine ait olan paspas ve ütüyü getirdiğini, daha sonra salona geçip oturduğunu söyleyerek, kendisini başka odada kıyafetini değiştirdiğini ve silah kılıfını beline taktığını kaydetti.

Yetişken ile şaka yoluyla konuşmalar yaptığını ifade eden Şahin, silahı kılıfına koymak istediği sırada aniden ateş aldığını ileri sürdü.

Şahin, silahın patlama sesinden dolayı evde bulunan arkadaşı Y.B. ile bir anlık şok yaşadıkları, bu sırada Yetişken'in hiç tepki vermediğini, yaralandığını gördüğünü iddia etti..

Olay üzerine hemen ambulansı aradığını ve sağlık ekiplerini geldiğini anlatan Şahin, olayın kaza sonucu meydana geldiğini, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ifade etti.

Şüpheli Said Ş.'nin ifadesinin alınmasından sonra "tanık beyanı, şüphelinin beyanı, atılı suçun cezasının altı sınırda olması ve delillerin toplanmış olması" gerekçesiyle mahkemece, adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Antalya'nın Kepez ilçesinde dün akşam meydana gelen olayda, silahının ateş alması sonucu 28 yaşındaki polis memuru meslektaşı Ümran Yetişken'in ölümüne neden olan şüpheli Said Ş. gözaltına alınmıştı.

Yetişken'in Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde toprağa verildi.