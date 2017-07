İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde, işadamı Abdullah Tarakçı'nın kullandığı lüks otomobil, önünde fren yapan otomobile arkadan çarptı. Çarpmayla birlikte açılan hava yastığındaki 13 santimetrelik metal cisim, Tarakçı'nın boğazına isabet etti. Yaralanan Tarakçı, hastanede tedavi altına alındı.







DHA'nın haberine göre kaza, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Akçay Caddesi'nde meydana geldi. Sakarya'da inşaat firması bulunan işadamı Abdullah Tarakçı, otomobiliyle Gaziemir'den Karabağlar yönüne seyir halindeyken, önünde fren yapan otomobile çarptı.







HAVA YASTIĞINDAN METAL CİSİM FIRLADI



Çarpmanın etkisiyle Tarakçı'nın otomobilinin hava yastıkları açıldı. Açılan hava yastığı içindeki yuvarlak metal bir cisim, fırlayarak Tarakçı'nın boğazına isabet etti. Boğazında kesikler oluşan, dişlerinde ve çene kemiğinde kırıklar meydana gelen Tarakçı, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tarakçı'nın, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.







Tarakçı'nın eşi Duygu Tarakçı, kazanın ardından konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi. Eşinin yaralanmasına neden olan cisim nedeniyle otomobil firmasına dava açacaklarını belirten Tarakçı, "Eşimin şu an durumu iyi, ancak çok ağır yaraları var. Bu ağır tahribata neden olan cisim hava yastığından çıkmış.







Ortada bir ağır yaralanma olduğu için konuyu yargıya taşıyacağız. Kaza raporlarında da her şey belli" dedi.

