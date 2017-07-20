CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü sırasında kalp krizi geçiren ve hastanede vefat eden Hasan Tatlı'nın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin, Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü sırasında 18 Haziran'da kalp krizi geçiren ve hastanede bir gün sonra yaşamını yitiren Tatlı'nın Mamak ilçesi Saime Kadın Mahallesi'ndeki evine gitti.

Basına kapalı yaklaşık yarım saat süren ziyarette Kılıçdaroğlu, Tatlı'nın eşi ve kızlarına başsağlığı dileğini iletti.

Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Adalet yürüyüşünde, yürüyüşün başında Hasan Tatlı arkadaşımız hayatını kaybetti. Hepimizi gerçekten yasa boğdu, oysa o gün büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyorduk. Bugün ailesini ziyaret ettim. Başsağlığı dileklerimi ilettim. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.