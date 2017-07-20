Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Taslaman ile Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Sifil, Habertürk TV'de Veyis Ateş'in konuğu oldu.

"Hadisler İslam'da hüküm çıkarmak için referans kaynağı mıdır, değil midir?" sorusunun cevabı tartışıldı.

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Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Sifil:

"Bu münazara sürecinde sosyal medyada olanlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Biz İslami tartışmalara aşinayız çoğu zaman bunu medya önünde yapmamamız olmaması gerektiği halde yapıyoruz. Bu doğru bir şey değil. Herkesin birikimi yeterli olmayabilir. Bu bir futbol maçı değil. Benim burada niyetim mümkün olduğunca müslümana yakışır şekilde bir şeyler anlatmak. Bu tartışamaların İslam dünyasına bir şey getireceğini düşünmüyorum. Bunlar vakit israfı. Ümmetin gündemi belli. Mescid-i Aksa yahudiler tarafından işgal ediliyor. Bir biçimde içine dahil edildiğim bir tartışmanın içindeyim.

Aradan 1400 yıl geçtikten sonra dönüp yeniden gündemimize almamız bana çok normal gelmiyor. Bir müslüman için İslamın sabiteleri vardır. Ve bunlar kıyamete kadar korunması gereken sabitelerdir. Sabiteleri asli meseleleri tartışma konusu yapmamız normal değil. Acayip bir süreç içindeyiz. Dinin içinde bunları anlayıp işlediği şeyler neler varsa bunlar dinin dışına çıkarılıyor, dinin reddettiği ne varsa dinin için aktarılmaya çalışılıyor. Evrim bunlardan birisi. Bu ümmet meaalesef Kuran üzerinden hareket edildiği iddia edilerek evrim denen bataklığa getirildi. Şimdi. Hz. Adem'in babası var mı diye tartışıyoruz."

Prof. Dr. Caner Taslaman:

"Sosyal medya bir tartışma başladı buraya geldi ama bunu devam ettirecek değilim. Buradaki amacım bir gerçeğin ortaya çıkması. Şuna inanıyorum Ebubekir Bey için de Allah'ın dini her şeyden önemli. Ama onun Allah'ın dinine inanış tarzı ile benim Allah'ın dinine inanış tarzım arasında fark var. O anladığı tarzı anlatmayı vazife biliyor ben de kendi anladığım şekilde anlatmayı vazife biliyorum. Allah'ın razı olacağı bir sonuç çıksın. Allah yanlışlarımızı ortaya çıkarsın. Ben kendi delillerimi sunacağım. Kuran'da bir ayet var 'Onlar ki sözü dinlerler en güzeline uyarlar' diyor. Seyircilerimiz de kendi kararlarını kendi versin.

Benim iki anlayışla sorunum var. Bir tanesinin Allah'ın dinine zarar verdiğini düşünüyorum. Bu anlayış geleneklere göre olan anlayış Kuran gibi hadislerden de farzların haramların dine ilavelerin çıkacağını anlatan bir anlayış. Ben bugün burada bu şekilde anlayışın sorunlarını anlatmaya çalışacağım. Bu anlayış ateizmin üremesine sebep veriyor. Bugün Talibanların DEAŞ'ların ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor."

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