Geçtiğimiz mart ayında Bitaksi uygulamasını kullanan taksi şöförünün müşterisini darp etmesinin ardından taksilerde güvenlik konusu tartışılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın (İTEO) ‘Güvenli Taksi’ projesi kapsamında, kamera sisteminin taksilerde hayata geçirilmesine, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Özel hayatın gizliliğine aykırı” diyerek itiraz etmişti. İTEO Başkanı Yahya Uğur da Ayaydın’ın açıklamasının talihsiz olduğunu ifade edip yeni sistemi şöyle savunmuştu: “Kamera sistemi hem şoförün hem yolcunun güvenliği için caydırıcı olacak. Özel hayatla taksi taşımacılığının alakası yok. Ayrıca görüntüler şoförün elinde değil kamu kurumlarının elinde olacak. Sadece savcılık talebiyle görüntüler istenebilecek.”

SES VE GÖRÜNTÜ KAYDI

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, dün de İstanbul Barosu, tartışmalara neden olan takside kamera sistemini mahkemeye taşıdı. Baro, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan taksilerde ses ve görüntünün kaydının yapılmasını zorunlu kılan genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Ankara 17. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. İstanbul Barosu Başkanlığı adına Ankara 17. İdare Mahkemesi’ne başvuran Avukat Atilla Özen, dilekçesinde, 16 Şubat 2017 tarihinde uygulanmaya başlanan genelge kapsamında önceki gün, İstanbul’da faaliyette bulunan kimi taksilerde ses ve görüntülerin kayda alındığının görüldüğünü hatırlattı.

‘ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL’

İstanbul Barosu’nun taksilerdeki kamera uygulamasına ilişkin iptal başvuru dilekçesinde, taksi içerisindekilerin kişisel veri olan ses ve görüntülerinin kayda alınmasının Anayasa, yasa ve uluslararası mevzuata aykırı olduğu kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: “Üstelik kanun olmaksızın, genelge ile bunun sağlanması, Anayasa’ya aykırıdır. Gerek kamusal, gerekse özel alanda, kişisel veri olan bireylerin ses ve görüntülerinin kaydı, özel hayatın gizliliğini ihlal etmektedir. Taksilerde genelde siyasi düşünce açıklamaları yapılabilmektedir. Bu nedenle bu verilerin alınması, istismara açık bir durum yaratabilecektir. Dilekçede, “Genelgede 7 gün, Taksiciler Odası Başkanı’nın 30 gün verilerin kaydının tutulacağı açıklamasından da anlaşıldığı üzere, bu kayıtların ne kadar süre ile hangi amaçla ve hangi durumlarda kullanılabileceğine ilişkin hukuki belirlilik de bulunmamaktadır. Yasal bir dayanak olmaksızın, uygulamanın kapsam ve sınırları, usul ve esasları bir yasada düzenlenmeksizin, toplanan verilerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair bir güvence mevcut olmaksızın yapılan düzenleme, hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle işlemin yürütmesinin durdurulması ile iptali talep olunmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, taksilerde kamera kaydının yapılmasını zorunlu kılan genelgesinin yürütmesinin durdurulması ile iptali talep olunur.”