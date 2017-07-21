CHP, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL'in birinci yılında iki rapor yayınladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, yazılı açıklamasında, OHAL'in birinci yılı dolayısıyla "Hak İhlalleri ile İnsan Hakları, Demokrasi ve Özgürlükler" başlığı altında iki rapor hazırladıklarını bildirdi.

Hazırladıkları iki raporla OHAL'le geçen bir yılda yaşananları, ihraçlar ve tutuklamalar gibi konuları ele aldıklarını vurgulayan Altıok, geçen bir yılda iktidarın darbe girişimi ile hesaplaşmak yerine KHK'lar vasıtasıyla muhalif avı başlattığını ileri sürdü.

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Bir yılda 26 KHK yayınlandığını ve 111 bin 240 kamu görevlisinin ihraç edildiğini belirten Altıok, bunların 5 bin 295'inin akademisyenlerden oluştuğunu ifade etti. 32 bin 80 kamu görevlisinin de açığa alındığını iddia eden Altıok, şöyle devam etti:

"Çıkarılan KHK'larla sözde sınırlanan görevden uzaklaştırma süresi devamlı hale geldi. Bu da demek oluyor ki OHAL'le geçirdiğimiz her gün 304 kişi işinden ediliyor. Bu sürede 50 binden fazla insan tutuklandı. Bu da OHAL Türkiye'sinde her gün 136 kişinin cezaevine atıldığı gerçeğiyle bizi karşı karşıya bırakıyor."

Zeynep Altıok, OHAL Bilançosu Hak İhlalleri Raporunda, bir yıllık süreçte OHAL'in tüm uygulamalarına mercek tuttuklarını, İnsan Hakları, Demokrasi ve Özgürlükler Raporu'nda ise "iktidarın ihlal ettiği insan hakları uygulamaları, gazeteci tutuklamaları ile ilgili uluslararası kurum ve kuruluşların açıklamaları, referandum sürecinde yaşanan eşitsizlik, Türkiye'nin AB sürecinde yeniden denetime alınması" gibi konuları topluca değerlendirdiklerini kaydetti.